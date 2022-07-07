Німеччина відмовляється надати Україні бронетранспортери: як це пояснює міністерка оборони

Міністерка оборони Німеччини Крістін Ламбрехт не схвалила ідею постачання бронетранспортерів в Україну.

Вона пояснила свою відмову тим, що не може "грабувати" власні ресурси німецької армії.

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Так, вона наголосила, що Німеччина допомагає Україні усім, чим може.

Але ми повинні гарантувати обороноздатність Німеччини,

– наголосила Ламбрехт.

Ламбрехт назвала це "грабуванням Бундесверу"

Німеччина нарешті почала постачати Україні важчу військову техніку, наприклад, зенітні танки, але із затримками та набагато пізніше, ніж просив Київ. При цьому українські лідери продовжують просити західних союзників, щоб вони відправили більше техніки для боротьби із російськими окупантами, оскільки ті досі переважають у техніці.

Безвідповідально хотіти грабувати Бундесвер, особливо в наш час, і, крім того, ігнорувати військову раду генерального інспектора,

– заявила Ламбрехт.

Постачання зброї з Німеччини: останні новини

Раніше МЗС України закликало Німеччину збільшити поставки самохідних гаубиць і реактивних систем залпового вогню.

Коментуючи затримки щодо постачання зброї в Україну, німецький канцлер Олаф Шольц на початку липня повідомив, що Берлін передасть Збройним Силам України найсучасніші гаубиці.

Затримання постачань з країни він пояснює тим, що українських бійців для використання німецького озброєння потрібно вчити в Німеччині.

У червні посол Андрій Мельник повідомив, що Німеччина передасть Україні сучасні системи ППО, які вважаються одними з найкращих у світі. Йдеться про 10 стаціонарних систем ППО IRIS-T.

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