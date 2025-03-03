Станом на вчора США продовжували постачати допомогу, – Шмигаль

Станом на 3 березня допомога від США надходила безперебійно, заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Він наголосив, що жодних змін чи зупинок у постачанні зафіксовано не було.

Про це розповідає 24 Канал з посиланням на заяву прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля. Попри політичні баталії у Вашингтоні, військова допомога від США для України продовжує надходити.

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Допомога від США не зупинялась

Станом на вечір 3 березня жодних зупинок у постачанні не було.

Допомога від США триває. Уся допомога, яка була розписана пакетами за минулої адміністрації (Байдена – ред.), вона надходила до України. І станом на вчорашній вечір ми не маємо інформації, що щось було зупинено,

– зазначив він.

За словами Шмигаля, ситуація щодо постачання змінюється динамічно, однак на ранок 4 березня він ще не отримував оновлених даних від міністра оборони.

До слова, адміністрація Трампа призупинила військову допомогу Україні без консультацій із союзниками. Це рішення викликало занепокоєння серед країн ЄС і НАТО, зокрема Польщі.

Польща через логістичний хаб в Ясьонці підтвердила призупинення допомоги Україні.