Кадрові зміни: постанову про звільнення одного з міністрів зареєстрували у Верховній Раді
Джерело:телеграм Тараса Мельничука
У Верховній Раді зареєстрували постанову про звільнення міністра розвитку громад і територій Олексія Чернишова. Це міністерство планують об'єднати з Мінінфраструктури.
Про це розповів представник уряду у Верховні й Раді Тарас Мельничук. Ймовірно, Чернишов замінить Юрія Вітренка, який пішов з посади голови НАК "Нафтогаз України".
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Постанову про звільнення Чернишова зареєстрували у Раді
Мельничук розповів, що у Верховній Раді зареєстрували заяву Чернишова про відставку з посади міністра розвитку громад та територій України. Також цю інформацію підтвердив народний депутат Ярослав Железняк.
Постанову по звільненню з посади міністра розвитку громад та територій України Чернишова подали у Верховну Раду,
– написав нардеп.
Міністерство розвитку громад і територій планують об'єднати з Мінінфраструктури, а його очільника Олексія Кубракова підвищити до віцепрем'єра. Своєю чергою, Чернишова нібито повинні призначити на посаду голови НАК "Нафтогаз України" до кінця цього тижня.
Коротко про Олексія Чернишова
- Олексій Чернишов родом із Харкова.
- До початку політичної кар'єри він був відомим як підприємець, інвестор та засновник інвестиційної компанії VI2 Partners.
- Також Чернишов заснував KyivVision Foundation – організацію, яка займається залученням інвестицій до країни, підтримкою культурних проєктів, популяризацією України в Європі через потенціал сучасного українського мистецтва.
- Він став міністром громад і територій у березні 2020 року.
- За призначення нового уряду проголосувала більшість депутатів Верховної Ради.
- До цього Чернишов працював головою ОДА Київської області.
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