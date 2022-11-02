Кадрові зміни: постанову про звільнення одного з міністрів зареєстрували у Верховній Раді

2 листопада 2022 , 17:59
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Джерело:

телеграм Тараса Мельничука

У Верховній Раді зареєстрували постанову про звільнення міністра розвитку громад і територій Олексія Чернишова. Це міністерство планують об'єднати з Мінінфраструктури.

Про це розповів представник уряду у Верховні й Раді Тарас Мельничук. Ймовірно, Чернишов замінить Юрія Вітренка, який пішов з посади голови НАК "Нафтогаз України".

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Постанову про звільнення Чернишова зареєстрували у Раді

Мельничук розповів, що у Верховній Раді зареєстрували заяву Чернишова про відставку з посади міністра розвитку громад та територій України. Також цю інформацію підтвердив народний депутат Ярослав Железняк.

Постанову по звільненню з посади міністра розвитку громад та територій України Чернишова подали у Верховну Раду,
 – написав нардеп.

Міністерство розвитку громад і територій планують об'єднати з Мінінфраструктури, а його очільника Олексія Кубракова підвищити до віцепрем'єра. Своєю чергою, Чернишова нібито повинні призначити на посаду голови НАК "Нафтогаз України" до кінця цього тижня.

Коротко про Олексія Чернишова

  • Олексій Чернишов родом із Харкова.
  • До початку політичної кар'єри він був відомим як підприємець, інвестор та засновник інвестиційної компанії VI2 Partners.
  • Також Чернишов заснував KyivVision Foundation – організацію, яка займається залученням інвестицій до країни, підтримкою культурних проєктів, популяризацією України в Європі через потенціал сучасного українського мистецтва.
  • Він став міністром громад і територій у березні 2020 року.
  • За призначення нового уряду проголосувала більшість депутатів Верховної Ради.
  • До цього Чернишов працював головою ОДА Київської області.

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Автор: Ольга Котів