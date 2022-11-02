Кадрові зміни: постанову про звільнення одного з міністрів зареєстрували у Верховній Раді

У Верховній Раді зареєстрували постанову про звільнення міністра розвитку громад і територій Олексія Чернишова. Це міністерство планують об'єднати з Мінінфраструктури.

Про це розповів представник уряду у Верховні й Раді Тарас Мельничук. Ймовірно, Чернишов замінить Юрія Вітренка, який пішов з посади голови НАК "Нафтогаз України".

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Постанову про звільнення Чернишова зареєстрували у Раді

Мельничук розповів, що у Верховній Раді зареєстрували заяву Чернишова про відставку з посади міністра розвитку громад та територій України. Також цю інформацію підтвердив народний депутат Ярослав Железняк.

Постанову по звільненню з посади міністра розвитку громад та територій України Чернишова подали у Верховну Раду,

– написав нардеп.

Міністерство розвитку громад і територій планують об'єднати з Мінінфраструктури, а його очільника Олексія Кубракова підвищити до віцепрем'єра. Своєю чергою, Чернишова нібито повинні призначити на посаду голови НАК "Нафтогаз України" до кінця цього тижня.

Коротко про Олексія Чернишова

Олексій Чернишов родом із Харкова.

До початку політичної кар'єри він був відомим як підприємець, інвестор та засновник інвестиційної компанії VI2 Partners.

Також Чернишов заснував KyivVision Foundation – організацію, яка займається залученням інвестицій до країни, підтримкою культурних проєктів, популяризацією України в Європі через потенціал сучасного українського мистецтва.

Він став міністром громад і територій у березні 2020 року.

За призначення нового уряду проголосувала більшість депутатів Верховної Ради.

До цього Чернишов працював головою ОДА Київської області.

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