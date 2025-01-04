Газова суперечка з Україною може стати політичною загрозою для Роберта Фіцо – DW

Поставки газу в Словаччину можуть перетворитися на політичну кризу для прем'єр-міністра Роберта Фіцо через його конфронтацію з Україною та проросійську позицію. Аналітики вважають, що газова суперечка може стати каталізатором для дострокових виборів у країні.

Про це розповідає 24 Канал з посиланням на DW. За інформацією видання, поставки газу в Словаччину незабаром можуть стати не лише економічною, а й політичною проблемою для прем'єр-міністра Роберта Фіцо.

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Газовий конфлікт з Україною може похитнути владу Фіцо

За словами аналітиків, Фіцо активно використовує припинення транзиту російського газу через Україну як аргумент для підтримки своєї проросійської позиції, звинувачуючи Київ у "односторонньому рішенні", яке, за його словами, завдало значних втрат бюджету країни.

Однак, як вважають експерти, головною причиною таких погроз є не лише енергетичні питання, а й серйозна внутрішньополітична криза.

З жовтня 2024 року словацька коаліція, яку очолює Фіцо, перебуває в постійній напрузі після того, як фракцію Словацької національної партії покинули проросійські і націоналістичні депутати.

Внаслідок цього коаліція втратила стабільність і має більшість лише в один голос. Більш того, партія Hlas, яка є другою за величиною в коаліції, почала відкрито критикувати правопопулістський курс Фіцо і погрожує вийти з уряду.

Тому не виключено, що газова суперечка стане каталізатором для можливих дострокових парламентських виборів у Словаччині.

Поки що неясно, чи виконає Фіцо свої погрози щодо України. Однак, на думку DW, найбільше загрозу Словаччині становить не енергетична криза, а політична нестабільність. Саме питання газу може стати вирішальним у політичному майбутньому прем'єра.

До слова, словацька компанія SEPS продовжить постачати електроенергію Україні, незважаючи на тиск з боку прем'єр-міністра Роберта Фіцо, виконуючи всі умови чинного контракту.

Контракт на постачання електроенергії продовжено на 12 місяців, що дозволяє постачати до 150 мегаватів, а обсяг експорту за 11 місяців минулого року сягнув 2,43 терават-години.