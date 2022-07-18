росія бачить своє безсилля, – військовий експерт про наказ шойгу знищити HIMARS

міністр оборони росії сєргєй шойгу наказав своїм солдатам знищити ракетні артилерійські системи HIMARS, які влучно знищують склади окупантів. Схоже, росія бачить своє безсилля у війні.

росіяни безсилі проти HIMARS

Про це 24 каналу розповів керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко. Він каже, що російське військове командування визначило HIMARS небезпекою, як тільки побачили їхнє ефективне застосування по своїх позиціях

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За словами експерта, росія бачить своє безсилля перед ракетами HIMARS.

Вони не можуть їх збивати, вирахувати їхню траєкторію чи виявити самі установки своїми радарами, щоб завдати по них удару,

– пояснив Мусієнко.

Він зазначив, що після того, наскільки ефективно застосовувалися ці установки та як вони руйнували склади окупантів, вони є ціллю для російської армії.

"Те, що росіяни аж так виділяють ці системи HIMARS, свідчить, що вони дійсно є надзвичайно ефективними та приносять серйозні втрати та збитки для російських військ", – відповів експерт .

Йдеться як про знищення живої сили, так і складів з боєкомплектами чи пункти командування. Це визнання ефективності зброї.

Чи можуть росіяни знищити HIMARS

За словами Мусієнка, для того, щоб дістати HIMARS, їх треба спочатку виявити. А як можна виявити артилерійський засіб? Через розвідувальні засоби.

Але радари росіян не можуть виявити HIMARS, бо їхні ракети йдуть по складній траєкторії. І найпринциповіше те, що ці установки HIMARS є мобільними та швидкими. І росія на сьогодні нічого не може протиставити,

– наголосив він.

Експерт додав, що якщо шойгу ставить такі цілі, це свідчить про визнання для українських артилеристів, які ведуть ефективну боротьбу, адже росія визнає, що це становить для них загрозу.

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Росіяни бояться HIMARS