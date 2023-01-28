Поставки танків мають обмежуватись не місяцями, а тижнями, – Подоляк

Україна сподівається, що постачання західних танків займе тижні, а не місяці. Партнери розуміють, потрібно поспішати.

Логістика займе певний час, і саме зараз йде логістична робота. Партнери, так би мовити, складають календарний план з постачання техніки. Про це заявив радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк в ефірі телеканалу FREEDOM, передає 24 Канал.

До речі Переговори йдуть прискорено, – Подоляк про можливу передачу Україні авіації і далекобійних ракет

Партнери розуміють спішку

Подоляк зазначив, що партнери розуміють, зараз все треба робити дуже швидко. Він зазначив, щодня Україна платить за очікування кров'ю.

Постачання танків вимірюватимуться не в місяцях, а в тижнях,

– сподівається радник.

Крім того, чиновник переконаний, що Україна отримає штурмову авіацію та далекобійні ракети у найближчій перспективі. Переговорний процес щодо винищувачів йде у пришвидшеному процесі. За словами Подоляка, партнери також розуміють, що штурмова авіація потрібна для прикриття живої сили і бронетехніки, яку вони дають. Так само, аби зменшити ключовий інструмент російської армії – артилерію, нам необхідні ракети.

Заява про 321 важкий танк

Посол України у Франції Вадим Омельченко заявив, що країни-союзниці пообіцяли надати ЗСУ 321 важкий танк. Зокрема, мовиться про "Леопарди" від Німеччини та "Абрамси" від США, а також про інші танки від союзників.

Президент Володимир Зеленський зауважував, що не знає, коли танки приїдуть з Європи. Щодо американських – зазначив, якщо це буде у серпні, то це занадто пізно.