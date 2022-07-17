Вже легенда, – військовий експерт назвав найефективнішу зброю від Заходу

Захід активно постачає Україні зброю для боротьби з російськими окупантами. Деяка зброя вже стала легендою завдяки своїй влучності. Йдеться про HIMARS, Javelin, а також Bayraktar.

Про це 24 каналу сказав військовий експерт Денис Попович. Він зазначив, що про західну зброю вже ходять легенди, але українська – теж вражає.

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За його словами, на перших етапах російського вторгнення найефективнішою зброєю виявилися протитанкові ракетні комплекси Javelin. Вони показали свою ефективність.

Так само можна сказати про протитанкові системи NLAW. Але й не треба забувати про український протитанковий ракетний комплекс "Стугна". Він теж є дуже ефективний,

– заявив Попович.

Він запевнив, що на першому етапі західна допомога протитанкових засобів зіграла серйозну роль.

"Ну і турецький безпілотник Bayraktar – це вже теж легенда. Він займає належне місце у постачаннях західних партнерів", – відповів військовий експерт.

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До слова, міністр оборони Олексій Резніков анонсував нові поставки зброї HIMARS для України з ракетами на 300 кілометрів. Попович каже, що ними можуть завдати удару по Кримському мосту чи чорноморському флоту росії.

"Це суттєво розширює наші можливості щодо ураження російської армії в дальніх тилах. Ми зможемо брати під вогневий контроль логістичні ланцюжки та порушувати плани окупантів щодо наступу", – заявив Попович.

Озброєння, яке Україні постачає Захід, суттєво впливає на хід війни. Секретар РНБО Олексій Данілов запевнив, що точність ударів українських військ нівелює кількісну перевагу в техніці окупантів.