Хороша зброя, але не стріляє: який "сюрприз" Німеччина влаштувала Україні

Судячи з німецької преси, у нас проблеми з "Гепардами". Точніше з набоями для них. Я вже писав про цю тему в квітні, щойно нам захотіли їх передавати, що все в "Гепардах" гарно, але є одне "але" – 35-міліметрова гармата.

Подвійна мораль

Хоча Gepard і німецька розробка, але здвоєну гармату Oerlikon 35-mm робив швейцарський концерн Oerlikon-Bührle. Швейцарія робить вигляд, що нейтральна країна, тому відмовилась постачати набої за запитом Німеччини для України.

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Цікаво, що цей концерн активно постачав 20-міліметрові гармати та набої для них під час Другої світової німцям та їх союзникам до 44-го року. Звичайно, залишаючись при цьому нейтральними і проводячи через місцеві органи процеси погодження постачання зброї країнам, що воювали.

У війні України з Росією ще до кінця не ясно, чим все завершиться і на чиєму боці краще опинитись, тому формально, користуючись своїм нейтралітетом, можна погратись у дипломатію.

Розрахунок лише на себе

Самі німці ці набої вже не виробляють, хоча ще купа країн світу користуються цим калібром. Весь запас Бундесверу ми відстріляли за кілька тижнів активних боїв. Тепер треба їх якось поповнювати.

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Цікаво, а чи постачали б швейцарці набої у 70-80-ті німцям ( = НАТО) в разі війни з СРСР чи знову б згадали про свій нейтралітет? Взагалі показово, що на таку зброю треба ставити "свій" калібр, який можеш виробити та потім оснастити достатнім запасом набоїв.

Швейцарія не те, щоб здивувала, але висновки після війни треба буде зробити. Ну і привіт німцям, які передали хорошу зброю, але з такими проблемами.

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