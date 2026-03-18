Має сильний вплив на ППО: Зеленський сказав, як війна на Близькому Сході зачіпає Україну

Ескалація конфлікту на Близькому Сході вже впливає на Україну. Мовиться про сферу ППО, оскільки значна частина ракет для комплексів протиповітряної оборони перенаправляється в інший регіон.

Про таке президент України Володимир Зеленський заявив під час пресконференції у Мадриді. Чи вплинула війна на Близькому Сході на постачання ракет для України? Глава держави зауважив, що партнери та союзники не можуть збільшити об'єми поставок зброї у межах ініціативи PURL, оскільки значна частина цих ракет перенаправляється на Близький Схід. Зеленський висловив занепокоєння через потенційне зменшення військової допомоги Києву, водночас зауваживши, що наразі постачання зброї продовжується. Які країни нещодавно відправили ракети для України? Під час останнього засідання у форматі "Рамштайн" союзники погодили передачу Україні ракет для систем Patriot. Очікується на 35 ракет.

10 березня в Німеччині підтвердили відправку нового пакета постачань зброї для України. Він передбачає відправку додаткових ракет PAC-3, переносних зенітних комплексів, керованих ракет AIM-9 та IRIS-T, а також комплектів запасних частин для систем Patriot і IRIS-T. Водночас у Берліні наголосили, що й надалі підтримуватимуть розвиток систем ППО українського виробництва.

Крім того, нещодавно Володимир Зеленський обговорив із Еммануелем Макроном можливість постачання нової системи ППО SAMP/T, яка може перехоплювати балістичні ракети. Комплекс має надійти в Україну уже у 2026 році.