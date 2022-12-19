Війна в Україні викрила чергову бундесверну "зраду"

Чергова бундесверна "зрада". Виявилось, що нові БМП "Пума" не дуже. На нещодавніх тренуваннях з 18 новими БМП всі виявились дефектними – в одному згоріла проводка, відмовляє електроніка, відмовляє башта.

Шум у ЗМІ

Під кінець навчань навчатись не було на чому. А наступного року німцям заступати до чергування в межах програми швидкого реагування НАТО.

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Через Spiegel написали про відкритий лист командира однієї з частин, що описав всі негаразди. Лист був до міністерки оборони Крістіне Ламбрехт, яка щось не дуже витягує на цій посаді. Можливо, просто готують інформаційне поле для її заміни. Можливо, просто шукають пояснень – виправдань, чому не можуть нікому нічим допомогти, бо у самих нічого не працює.

Український ефект метелика

Але щодо "Пуми" це вже не перша схожа стаття. Вони та "Боксери" повинні були б замінити старі "Мардери", які теоретично могла б отримати Україна. З 2015 року "Пуми" передають Бундесверу. "Мардери" поступово будуть списувати.

І, можливо, б ніхто не дізнався про проблеми, якби не війна в Україні та прискіпливий погляд на військову техніку. Виробники собі б спокійно допиляли проблеми, отримали б нові угоди на модернізацію тощо. Всі в схемі були б щасливі: генерали – з зірками, політики – на посадах.

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Але тут сталася повномасштабна війна в Україні. Попросили про допомогу. Провели аудит техніки. Вони б і раді допомогти, але якщо віддати всі старі "Мардери", то залишаться тільки нові "Пуми", які не дуже. Якщо дати ЗСУ одразу нові "Пуми", то вже на полі бою може виявитися багато цікавого. Погані новини з поля бою – погана реклама для оборонки.

Що робити? З українського погляду це виглядає як "німці завжди були з росіянами". З німецької – як "вибачте, але у нас нема армії".