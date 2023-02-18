У ТЦ Парижа почули дивний звук: це спричинило масову паніку людей, працює поліція

В одному з торгових центрів у Парижі відвідувачі почули дивні звуки. Люди масово вибігали з магазинів, на вулиці утворився величезний натовп.

Це сталося у суботу, 18 лютого, у Quatre Temps – головному торговому центрі районі Ла-Дефанс, у західному передмісті Парижа.

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Що сталося у Парижі

Зазначають, що люди почули звуки пострілів. З ТЦ екстрено евакуювалися сотні відвідувачів. Люди кинулися тікати, через це утворився величезний натовп.

Деталі ситуації з'ясовуються. Відомо, що у ТЦ працюють правоохоронці. Про це також підтвердив Міністр внутрішніх справ Жеральд Дарманен. У твітері опублікували перші кадри з місця подій.

На відео видно, як люди масово вибігають з ТЦ.

Приголомшливі кадри з Парижа: відео

Як люди тікають з ТЦ: відео

Стрілянина в центрі Парижа