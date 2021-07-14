Постів ДАІ більше не буде: в Україні внесли зміни до Правил дорожнього руху

Народні депутати України 14 липня підтримали чергові зміни до Правил дорожнього руху. Тепер замість знаку "пост ДАІ" буде "дорожня станція патрульної поліції".

Нововведення визначають дорожню станцію патрульної поліції як ділянку місцевості поблизу проїзної частини дороги, на якій є споруда для перебування поліцейських під час несення служби. Позначатимуть ДСПП дорожнім знаком 6.10.

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Окрім цього, змінили обмеження на "Покажчику загальних обмежень швидкості" з 60 до 50 кілометрів за годину в населених пунктах. Слід зазначити, що де факто такі обмеження набрали чинності ще 1 січня 2018 року.



Витяг з проєкту постанови щодо ДСПП / Фото з телеграм-каналу Олексія Гончаренка



Зразок нового знаку / Фото з телеграм-каналу Олексія Гончаренка



Новий покажчик загальних обмежень швидкості / Фото з телеграм-каналу Олексія Гончаренка

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