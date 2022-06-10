Постійні атаки ворога і люди, які стікають кров’ю: фоторепортаж з розгромленої Авдіївки

Щодня поліцейські доставляли до лікарні "трьохсотих" цивільних, яких знайшли на вулицях. Люди потрапляють під обстріл, коли йдуть за водою чи шукають їжу. Також гинуть під завалами своїх будинків, на городах.

Як повідомляє Нацполіція України, з понад 20 тисяч населення в Авдіївці залишилося близько 3 000. Більшість з них – літні люди, про яких потрібно піклуватися. Цим частково займаються правоохоронці.

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Під постійними обстрілами: щоденні жахи Авдіївки

Саме Нацполіція розповіла, як живе Авдіївка сьогодні. Начальник сектору превенції відділення поліції №1 Роман Дводненко провів коротку екскурсію містом, показавши частину руйнувань, завданих російською армією. Під час неї розповів про основні функції поліції.



Кадри із зруйнованої Авдіївки / Фото Нацполіція України

Насамперед відомство надає допомогу людям. Так, нещодавно під ранок надійшов виклик – у літнього чоловіка передінсультний стан.

"Довелося на руках зносити постраждалого з 4 поверху, привезли до медиків", – зазначив Роман Дводненко.

Крім того, саме вони розвозять гуманітарну допомогу по бомбосховищах.

Питаємо людей про їх нагальні потреби. Частим проханням є привезти ліки,

– додає він.

Ще одна функція поліції – боротьба з мародерами, які виходять, щоб розграбувати зруйновані квартири та магазини.



Поліцейські патрулюють місто / Фото Нацполіція України

Під час роботи поліцейські вже неодноразово потрапляли під ворожий обстріл. Росіяни б’ють по місту зі всіх видів зброї, від мінометів до важкої вогнеметної системи "Буратіно" та авіабомб. Місцеві жителі показують велику тополю, наскрізь пробиту "градом".

Доба в Авдіївці: дивіться відео

Воєнні злочини Росії документує оперуповноважений сектору кримінальної поліції Дмитро Журавльов. Коли він з колегами прибуває на місце обстрілу, будівля, точніше те, що від неї залишилося, ще димить.

Складніше за все бачити понівечені тіла дітей,

– каже правоохоронець.

Останнього разу по Авдіївці гатили снарядами зі шрапнеллю. Металеві дротики, якими начинені боєприпаси, пронизують все живе та пробивають колеса автомобілів. Це "сміття" комунальники героїчно прибирають з вулиць, адже цілі колеса дорівнюють життю. Якщо їх проб'ють – поліція вчасно не прибуде на порятунок, а жителі – не зможуть виїхати з пекла.

Як живе Авдіївка / Фото Національна поліція України

Авдіївці гуртуються, разом готують їжу на вогнищах біля під’їздів, допомагають один одному - принести дрова, воду. Найбільше людей лякає тиша.

Окупанти гатять по будинках Авдіївки

Як розповіли в Авдіївській міській військовій адміністрації, тепер окупанти телефонують з невідомого номеру, питають адресу та чи багато людей перебуває у будинку. Через кілька хвилин після отриманої відповіді цей будинок накриває ворожа артилерія.

У відомстві закликали не розголошувати інформацію про місце проживання, а також не розповідати незнайомцям про кількість людей, які живуть поруч.

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