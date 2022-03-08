Постійний діалог: Зеленський обговорив з Макроном гуманітарні коридори

Війна Росії з Україною сколихнула увесь світ. Президент України активно веде переговори з багатьма світовими лідерами.

Володимир Зеленський невпинно співпрацює зі світовими лідерами задля підтримки України.

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Зеленський поговорив з Макроном

Лідер України повідомив, що він підтримує постійний діалог з президентом Франції Еммануелем Макроном.

Президенти України та Франції під час розмови обговорили реалізацію домовленостей щодо гуманітарних коридорів для евакуації мирного населення та доправлення необхідних вантажів.

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