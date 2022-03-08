Постпред України в ООН закликав Червоний Хрест допомогти з вивезенням тисяч тіл до Росії

Українські військові продовжують тисячами знищувати російських загарбників. Водночас країна-агресор не забирає тіла своїх загиблих солдатів.

Постійний представник України при ООН Сергій Кислиця закликав Міжнародний комітет Червоного Хреста допомогти у вивезенні трупів до РФ. Про це він заявив під час засідання Організації Об'єднаних Націй.

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Дипломат пояснив, що з огляду на те, що російське керівництво намагається приховати реальні втрати та заперечує будь-які розмови щодо способів повернення тіл їхніх солдатів Україна стикається з кризою.

З додатковою загрозою у сфері охорони здоров'я. Мовиться про багато тисяч тіл, що розкладаються на полях України – про тіла російських солдатів,

– сказав Сергій Кислиця.

Він запропонував створити базу даних знищених окупантів і військовополонених на базі Центрального агентства МКЧХ з розшуку зниклих, а також надати допомогу в поверненні останків вбитих загарбників до Росії.

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