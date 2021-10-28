Постраждала у ДТП в Харкові заявила, що їй погрожують: дівчину взяли під охорону

Постраждала у ДТП в Харкові, яка погодилася надати свідчення у справі, поскаржилася на погрози. Дівчина була однією з трьох пасажирів, що їхали в Infinity.

Активісти "приставили" охорону до лікарняної палати 16-річної Єлизавети. Місцеві телеграм-канали оприлюднити фото неповнолітньої з медичного закладу.

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Постраждалій надходять погрози

Дівчина повідомила, що їй почали надходити "погрози фізичною розправою через її свідчення" у справі про смертельну ДТП в Харкові. Однак від кого саме – не уточнюється.

Варто зазначити, що Єлизавета поки єдина серед постраждалих прийшла до тями. Інші двоє 19-річних Валерій і Михайло, які їхали в Infinity 26 жовтня, перебувають без свідомості.



Постраждала у ДТП в Харкові заявила, що їй погрожують / Фото "Харьков 1654"

ДТП у Харкові: що відомо

У Харкові 26 жовтня сталася смертельна аварія – 16-річний кермувальник Infiniti знехтував червоним сигналом світлофора та зі швидкістю понад 100 кілометрів на годину влетів в автомобіль.

Chevrolet від потужного удару розірвало на частини, а її водій помер на місці події. Ще троє людей зазнали травм рук і ніг – їх госпіталізували. Поліція затримала майже одразу мажора на Infiniti.

Винуватцю аварії 27 жовтня повідомили про підозру в порушенні правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть.