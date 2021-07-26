Постраждали 4 дітей: на трасі Київ – Чоп під Львовом трапилась серйозна ДТП – фото
Джерело:Патрульна поліція Львівщини
Під Львовом на трасі Київ – Чоп зіштовхнулися автомобілі Honda та Skoda. Внаслідок ДТП постраждали 6 людей, серед них – 4 дітей. Утворились затори в обидва напрямки.
Інцидент трапився поблизу села Розвадів Львівської області. Авто зіштовхнулися зранку 26 липня.
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Деталі ДТП
Рух ускладнений приблизно на 1 кілометр по обидва боки. Зараз на місці патрульна поліція. Вона організовує рух для автомобілів.
За даними ZAXID.NET, внаслідок ДТП постраждали 7 людей. Також повідомляють, що одна дитина у важкому стані. Всі інші потерпілі перебувають у різному стані. ЗМІ про це повідомив патрульний, що працює на місці події.
На Львівщині трапилась ДТП, в якій постраждали діти / Фото з телеграму Патрульної поліції Львівщини
Авто зіштовхнулись на трасі Київ – Чоп / Фото з телеграму Патрульної поліції Львівщини
На місці працює патрульна поліція, яка організовує рух / Фото з телеграму Патрульної поліції Львівщини
Рух ускладнений по обидва боки на 1 кілометр / Фото "Варта 1"