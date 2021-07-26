Постраждали 4 дітей: на трасі Київ – Чоп під Львовом трапилась серйозна ДТП – фото

26 липня 2021 , 10:52
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Джерело:

Патрульна поліція Львівщини

Під Львовом на трасі Київ – Чоп зіштовхнулися автомобілі Honda та Skoda. Внаслідок ДТП постраждали 6 людей, серед них – 4 дітей. Утворились затори в обидва напрямки.

Інцидент трапився поблизу села Розвадів Львівської області. Авто зіштовхнулися зранку 26 липня.

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Деталі ДТП

Рух ускладнений приблизно на 1 кілометр по обидва боки. Зараз на місці патрульна поліція. Вона організовує рух для автомобілів.

За даними ZAXID.NET, внаслідок ДТП постраждали 7 людей. Також повідомляють, що одна дитина у важкому стані. Всі інші потерпілі перебувають у різному стані. ЗМІ про це повідомив патрульний, що працює на місці події. 


На Львівщині трапилась ДТП, в якій постраждали діти / Фото з телеграму Патрульної поліції Львівщини


Авто зіштовхнулись на трасі Київ – Чоп / Фото з телеграму Патрульної поліції Львівщини

На місці працює патрульна поліція, яка організовує рух / Фото з телеграму Патрульної поліції Львівщини


Рух ускладнений по обидва боки на 1 кілометр / Фото "Варта 1"

Зверніть увагу! Нещодавно на трасі Київ – Чоп на Львівщині в ДТП загинула сім'я родом з Вінничини. Внаслідок аварії двоє людей померли, серед них – 10-річний хлопчик. Винуватцем аварії, ймовірно, є Роман Кашаник – племінник ексмера Сколе Володимира Москаля.
Автор: Олег Терещенко