Постраждали 5 людей: у Львівській ОВА розповіли перші подробиці авіаудару

26 березня росіяни завдали удару по Львову. У місті досі попереджають про можливість подальших обстрілів.

Голова Львівської обласної адміністрації Максим Козицький заявив, що, за попередніми даними, постраждали 5 людей. Він також закликав усіх зберігати спокій.

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Вибухи у Львові

Станом на 17:50 відомо, що сталося два ракетних удари у межах Львова. При цьому загроза атаки все ще є.

За попередніми даними, внаслідок обстрілу постраждали п'ятеро людей. Все, що можна повідомляти з міркувань безпеки, я повідомлю,

– написав Козицький.

Водночас додав, що інформація про те, що було влучання у житловий будинок чи інші об'єкти інфраструктури, не підтвердилася.