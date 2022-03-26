Постраждали 5 людей: у Львівській ОВА розповіли перші подробиці авіаудару
Джерело:телеграм Максима Козицького
26 березня росіяни завдали удару по Львову. У місті досі попереджають про можливість подальших обстрілів.
Голова Львівської обласної адміністрації Максим Козицький заявив, що, за попередніми даними, постраждали 5 людей. Він також закликав усіх зберігати спокій.
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Вибухи у Львові
Станом на 17:50 відомо, що сталося два ракетних удари у межах Львова. При цьому загроза атаки все ще є.
За попередніми даними, внаслідок обстрілу постраждали п'ятеро людей. Все, що можна повідомляти з міркувань безпеки, я повідомлю,
– написав Козицький.
Водночас додав, що інформація про те, що було влучання у житловий будинок чи інші об'єкти інфраструктури, не підтвердилася.
У Львівській ОВА просять залишатися в укриттях та не ходити по вулиці.
Максим Козицький також нагадав, що не можна поширювати фото та відео того, що трапилось, адже ця інформація може бути на руку противнику. Крім того, він радить не читати інформацію в анонімних телеграм-каналах і не поширювати її.
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