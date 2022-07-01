Постраждали вагітна жінка та 3 дітей: нові подробиці про ракетний обстріл Одещини

Внаслідок двох ракетних ударів по Одещині загинули 17 осіб та ще 31 людина постраждала. Серед потерпілих є вагітна жінка та 3 дітей.

Потерпілим вже надали медичну допомогу. Про це повідомляє місцева влада Одещини, посилаючись на офіційне повідомлення від ОК "Південь".

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Через авіаудар по Одещині постраждали діти та вагітна жінка

Виявлено 17 загиблих, з них – 1 дитина, надано медичну допомогу 31 постраждалій особі, серед яких 4 дитини та вагітна жінка,

– мовиться в повідомленні.

На щастя, рятувальникам вдалося дістати з-під завалів 8 осіб, серед яких були 3 дітей. Тим часом важких поранених відвезли до лікарні. Рятувальні роботи тривають.

Окупанти вгатили по цивільній інфраструктурі вночі

У ніч проти 1 липня російські загарбники поцілили в 9-поверховий будинок та дві бази відпочинку в Білгород-Дністровському районі. Назви населеного пункту, який обстріляли вороги, не кажуть. Але відомо, що це було мирне містечко.

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Окупанти гатили зі стратегічної авіації Ту-22 з напрямку Чорного моря. Вони поцілили в будинок та бази відпочинку трьома ракетами Х-22.

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