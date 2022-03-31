Постраждалих та загиблих у Лисичанську годинами неможливо було забрати з вулиць, – Гайдай

31 березня 2022 , 08:18
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Джерело:

телеграм Сергія Гайдая

Внаслідок ворожих обстрілів Лисичанська у ніч з 30 на 31 березня виникло 9 пожеж. Декількох постраждалих та загиблих не можна було забрати з вулиць протягом кількох годин – адже противник постійно вів вогонь.

 Остаточну кількість жертв встановлюють. За словами голови Луганської ОВА Сергія Гайдая, у Лисичанську ворог поцілив у нафтове сховище.

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У Лисичанську окупанти обстріляли нафтове сховище

Аби пошвидше загасити полум'я, на нафтобазу направили посилений підрозділ рятувальників. Тим часом у Сєвєродонецьку сталась пожежа у школі.

За добу на Донбасі відбили 5 атак ворога

Загалом ЗСУ за добу вдалось відбити  5 атак ворога на Луганщині та Донеччині. Наші захисники знищили 10 танків, 18 одиниць броньованої та 13 одиниць автомобільної техніки, 15 артилерійських систем. 

Успішно попрацювали і підрозділи ППО. Над Донбасом вони збили один ворожий літак, три безпілотних літальних апарати та одну крилату ракету.

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Автор: Ірина Пундор