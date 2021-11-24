Посварився з мамою: у Маріуполі 10-річний хлопчик втік з дому
Патрульні Маріуполя знайшли дитину, яка напередодні втекла з дому. Інцидент трапився на Морському бульварі, що у Лівобережному районі міста.
Причиною втечі хлопчика стала сварка з мамою. 33-річна жінка повідомила, що після конфлікту син втік невідомо куди.
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Хлопчика знайшли в сусідньому під'їзді
Патрульні обстежили територію навколо. Дитину виявили на останньому поверсі сусіднього під’їзду. 10-річного втікача повернули матері.
Слідчі з'ясовують обставини інциденту.
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Повний допис поліції у телеграмі:
Маріупольські патрульні повернули маленького хлопчика додому
Напередодні, екіпаж патрульної поліції отримав виклик про те, що на бульварі Морському, Лівобережного району, дитина втікла з дому.
На місці події поліцейські опитали заявницю, 33-річну жінку, яка повідомила, що у неї відбулася сварка з її 10-річним сином, під час якої останній втік з квартири у невідомому напрямку.
Обстеживши прилеглу територію, інспектори виявили втікача, який перебував на останньому поверсі сусіднього під’їзду.
Патрульні повернули хлопчика до матері. Обставини події з’ясовувала слідчо-оперативна група.