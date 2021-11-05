Посвідчення водія тепер можна отримати поштою

Українці відтепер можуть свої посвідчення водія через Укрпошту. Замовити документ можна онлайн.

Про це повідомили у Міністерстві внутрішніх справ України 5 листопада. "Жодних черг, переживань підхопити вірус, планування часу. Сервісні центри МВС потурбувалися про вас", – повідомили в установі.

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Як отримати посвідчення поштою

Для того, щоб отримати посвідчення поштою, треба авторизуватися в Електронному кабінеті водія. Людина має заповнити всі необхідні поля, а тоді обрати доставку Укрпоштою.

Отримати посвідчення можна буде в найближчому відділенні Укрпошти.

Крім того, жителям сіл посвідчення водія доставлятимуть кур'єри Укрпошти. "Мінімум контактів, натомість скільки щастя", – підкреслили у МВС.

Посвідчення водія: останні новини

Нове посвідчення водія можна замовити через додаток "Дія".

Станом на 3 листопада Київські ЦНАПи вже видали 4 971 посвідчення водія.

В Україні ввели посвідчення водія лише для керування авто з автоматичною коробкою передач.

Повний текст публікації МВС:

Доставка посвідчення водія Укрпоштою done!

Жодних черг, переживань підхопити вірус, планування часу. Сервісні центри МВС потурбувалися про вас.

остатньо лише авторизуватися в Електронному кабінеті водія та заповнити всі необхідні поля. Потім обираєте доставку Укрпоштою й забираєте у найближчому відділенні.

А жителям сіл навіть не треба покидати свої домівки – посвідчення водія доставить кур'єр Укрпошти.

Мінімум контактів, натомість скільки щастя.

Збережемо час для інших приємностей, ваші сервісні центри МВС.