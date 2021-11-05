Посвідчення водія тепер можна отримати поштою

5 листопада 2021 , 15:07
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Джерело:

телеграм-канал МВС України

Українці відтепер можуть свої посвідчення водія через Укрпошту. Замовити документ можна онлайн.

Про це повідомили у Міністерстві внутрішніх справ України 5 листопада. "Жодних черг, переживань підхопити вірус, планування часу. Сервісні центри МВС потурбувалися про вас", – повідомили в установі.

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Як отримати посвідчення поштою 

Для того, щоб отримати посвідчення поштою, треба авторизуватися в Електронному кабінеті водія. Людина має заповнити всі необхідні поля, а тоді обрати доставку Укрпоштою.

Зверніть увагу! Отримати посвідчення можна буде в найближчому відділенні Укрпошти.

Крім того, жителям сіл посвідчення водія доставлятимуть кур'єри Укрпошти. "Мінімум контактів, натомість скільки щастя", – підкреслили у МВС. 

Посвідчення водія: останні новини

  • Нове посвідчення водія можна замовити через додаток "Дія".
  • Станом на 3 листопада Київські ЦНАПи вже видали 4 971 посвідчення водія.
  • В Україні ввели посвідчення водія лише для керування авто з автоматичною коробкою передач.

Повний текст публікації МВС:

Доставка посвідчення водія Укрпоштою done!
Жодних черг, переживань підхопити вірус, планування часу. Сервісні центри МВС потурбувалися про вас. 
остатньо лише авторизуватися в Електронному кабінеті водія та заповнити всі необхідні поля. Потім обираєте доставку Укрпоштою й забираєте у найближчому відділенні.
А жителям сіл навіть не треба покидати свої домівки – посвідчення водія доставить кур'єр Укрпошти.
Мінімум контактів, натомість скільки щастя.
Збережемо час для інших приємностей, ваші сервісні центри МВС.

Автор: Тетяна Сукач