Посвідчення водія тепер можна отримати поштою
Джерело:телеграм-канал МВС України
Українці відтепер можуть свої посвідчення водія через Укрпошту. Замовити документ можна онлайн.
Про це повідомили у Міністерстві внутрішніх справ України 5 листопада. "Жодних черг, переживань підхопити вірус, планування часу. Сервісні центри МВС потурбувалися про вас", – повідомили в установі.
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Як отримати посвідчення поштою
Для того, щоб отримати посвідчення поштою, треба авторизуватися в Електронному кабінеті водія. Людина має заповнити всі необхідні поля, а тоді обрати доставку Укрпоштою.Зверніть увагу! Отримати посвідчення можна буде в найближчому відділенні Укрпошти.
Крім того, жителям сіл посвідчення водія доставлятимуть кур'єри Укрпошти. "Мінімум контактів, натомість скільки щастя", – підкреслили у МВС.
Посвідчення водія: останні новини
- Нове посвідчення водія можна замовити через додаток "Дія".
- Станом на 3 листопада Київські ЦНАПи вже видали 4 971 посвідчення водія.
- В Україні ввели посвідчення водія лише для керування авто з автоматичною коробкою передач.
Повний текст публікації МВС:
Доставка посвідчення водія Укрпоштою done!
Жодних черг, переживань підхопити вірус, планування часу. Сервісні центри МВС потурбувалися про вас.
остатньо лише авторизуватися в Електронному кабінеті водія та заповнити всі необхідні поля. Потім обираєте доставку Укрпоштою й забираєте у найближчому відділенні.
А жителям сіл навіть не треба покидати свої домівки – посвідчення водія доставить кур'єр Укрпошти.
Мінімум контактів, натомість скільки щастя.
Збережемо час для інших приємностей, ваші сервісні центри МВС.