Як сильно зросте температура в Україні, і в яких областях буде до +11 градусів

У найближчі кілька діб в Україні очікується підвищення температурних показників. Нічні морози частково послабляться, проте холод все ще утримається.

Про це свідчить прогноз Українського гідрометеорологічного центру.

Як зміниться погода найближчими днями?

За даними синоптиків, 5 лютого уночі температура повітря буде в межах від 9 до 14 градусів морозу, протягом дня очікується від 3 до 8 градусів морозу. На північному сході та сході країни показники будуть відчутно нижчими.

Там вночі передбачається від 16 до 21 градусів морозу, вдень стовпчики термометрів покажуть від 8 до 13 градусів морозу. Тепліше буде в західних, Вінницькій, Одеській, Миколаївській областях, а також на території Криму.

У вищезгаданих регіонах температура повітря вночі буде від 1 до 8 градусів морозу, а вдень буде від 2 градусів морозу до 3 градусів тепла. На Закарпатті вночі буде близько 0 градусів, а вдень прогнозують від 3 до 8 градусів тепла.

Вже 6 лютого температура повітря зросте на кілька градусів і в нічні години коливатиметься в діапазоні від 3 до 8 градусів морозу, лише на сході та північному сході країни показники будуть в межах від 10 до 15 градусів морозу.

У денний час температура повітря в Україні становитиме від 1 до 7 градусів морозу, на заході та крайньому півдні країни вночі буде близько 0 градусів, водночас протягом дня синоптики прогнозують від 0 до 5 градусів тепла.

Найтепліше впродовж п'ятниці, 6 лютого, буде на території Закарпаття та Криму. Там, згідно з оприлюдненою фахівцями інформацією, у денні години стовпчики термометрів показуватимуть в межах від 6 до 11 градусів тепла.

Чи повернуться морози?