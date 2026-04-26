Коли в Україну прийде тепло: синоптикиня назвала терміни можливого покращення погоди

Останній місяць весни може принести по України поступове потепління. Утім, говорити про встановлення тепла на початку травня поки передчасно.

Про це повідомила керівниця відділу взаємодії зі ЗМІ Українського гідрометеорологічного центру Наталія Птуха в інтерв'ю для РБК-Україна.

Дивіться також Дощі з грозами та вітер: якою буде погода в Україні 26 квітня

Коли прийде потепління?

Наталія Птуха розповіла, що прогностичні моделі наразі дають різні варіанти розвитку подій, тому робити точні висновки поки складно. Але, за її словами, з травня очікується загальна тенденція до поступового потепління.

Звичайно, тенденція десь там вже з травня – повинна бути на поступове підвищення температури. Але поки що таких різких якихось змін навіть у перші дні травня ми не очікуємо,

– розповіла вона.

За її словами, наразі спрогнозувати, як зміниться погода після орієнтовно 5 травня, складно. Зауважимо, що вочевидь синоптики Укргідрометцентру уточнюватимуть надалі, як змінюватимуться процеси в атмосфері.

Як погіршиться погода невдовзі?

За даними Укргідрометцентру, в Україні випадуть помірні, водночас у більшості центральних, південних, Сумській та Харківській областях значні опади у вигляді дощу. Ба більше, також синоптики попереджають про грози.

Згідно з оприлюдненою інформацією, подекуди можливий град та сильні шквали, швидкістю від 15 до 20 метрів за секунду. Температура повітря вночі становитиме від 4 до 9 градусів тепла, вдень буде від 14 до 19 градусів тепла.

У Вінницькій, а також північних і західних регіонах очікується від 8 до 13 градусів тепла. Також 27 квітня у східних, вдень і в північних та місцями в центральних областях невеликий дощ, подекуди з мокрим снігом.

У нічні години можливі заморозки 0 – 3 градусів. Температура повітря вдень коливатиметься в межах від 6 до 11 градусів тепла, у південній частині вночі буде від 1 до 6 градусів тепла, на поверхні ґрунту заморозки 0 – 5 градусів.

У денний час стовпчики термометрів показуватимуть від 10 до 15 градусів тепла. Ще 27 квітня утримаються пориви північно-західного вітру, 26 квітня у більшості західних областей подекуди буде до 25 метрів за секунду.

