Вересень ще подарує тепло: коли прогнозують сонячні +26

Останніми днями під впливом атмосферних фронтів в Україні переважала нестійка погода. Водночас про настання пронизливого осіннього холоду поки не йдеться.

Про це повідомив начальник Черкаського обласного гідрометцентру Віталій Постригань.

Коли чекати "бабине літо"?

За словами синоптика, під впливом системи атмосферних фронтів циклона останніми днями середньодобова температура в Україні відповідала вересневим показникам. Проте циклонічний вихор залишить територію нашої країни та принесе теплу і сонячну погоду.

У вівторок, 15 вересня, відкриється шлях порції північного повітря. Зокрема, у центральних регіонах прогнозують поступове зменшення хмарності, а отже більше сонячних прояснень. Суттєвих опадів не очікується. Місцями температура повітря уночі становитиме +7…+12 градусів, а вдень повітря прогріється до +17…+22 градусів.

Попередні синоптичні розрахунки свідчать, що 16 – 20 вересня в атмосфері переважатиме антициклон із південного заходу. "Завдяки йому в Україну прийде сухе, тепле й сонячне бабине літо", – зазначив Постригань.

У цей період стовпчики термометрів становитимуть +9…+14 градусів уночі та відносно комфортні +21…+26 градусів удень.

Нагадаємо, до кінця другої декади вересня в Україні переважатиме суха та тепла погода. Її зумовить надходження повітря з півдня та південного заходу.