Потепління в Україні: де пригріє до +16 градусів і як довго ще буде тепло у грудні

Найближчими днями знову буде підвищення температури повітря. Морози не очікуються навіть вночі. Ба більше, вдень подекуди аж до +16 градусів.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

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Потепління в Україні

В Укргідрометцентрі прогнозували, що протягом доби 7 грудня в Україні буде від -3 до +2 градусів. Однак, на Півдні вночі 0 – +5 градусів, а вдень +4 – +11.

У наступні дві доби температура вночі та вдень в Україні 0 – +5 градусів. На Півдні найтепліше, – вдень +6 – +11, а в Криму навіть до +16 градусів,

– розповіла Діана Кривобок.

Синоптикиня пояснила, таку температуру забезпечує повітря з південного сходу, яке надходить на територію нашої держави.

Прогноз погоди на 7 – 9 грудня / Скриншот з Укргідрометцентру

Зауважимо, за орієнтовним прогнозом на картах, сильного похолодання щонайменше до 11 грудня в Україні, ймовірно, ще не буде.

Найпрохолодніше на Заході. Вночі на Прикарпатті температура повітря може сягати -1 – -3 градусів. Тим часом на Півночі, Півдні, Сході й у центральній частині України – хоч і невеликі, але "плюси".

Орієнтовний прогноз погоди на 11 грудня / Скриншот з Укргідрометцентру

