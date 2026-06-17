Коли прийде потепління в Україну: синоптик назвав дати повернення спеки

Наприкінці робочого тижня погода на території України почне стабілізуватися. Кількість опадів поступово зменшиться, а температура повітря почне підвищуватися завдяки посиленню впливу антициклону.

Відповідну інформацію розповів заступник начальника відділу комунікації з медіа Українського гідрометеорологічного центру Іван Семиліт у коментарі для 24 Каналу.

Дивіться також Зливи і грози накриють більшість областей: прогноз погоди в Україні на 18 червня

Коли зросте температура в Україні?

Фахівець розповів, що синоптична ситуація в Україні в період з 19 до 21 червня почне поступово змінюватися у бік більш спокійної та теплої погоди. За його словами, наприкінці робочого тижня атмосферний тиск почне зростати.

Водночас кількість атмосферний фронтів над територією країни зменшиться, тоді як із заходу посилюватиметься вплив антициклону. Завдяки більшій кількості сонячних прояснень температура повітря поступово зростатиме.

Іван Семиліт розповів, що вже впродовж 19 – 21 червня в більшості областей денні максимуми коливатимуться від 23 до 28 градусів тепла. На вихідних, зокрема, незначне, але приємне потепління продовжуватиметься.

За даними Укргідрометцентру, подекуди можливе підвищення до 30 градусів тепла. Уночі 19 червня очікується від 12 до 17 градусів тепла, тоді як на вихідних нічна температура становитиме в межах від 13 до 19 градусів тепла.

Про що повідомляли раніше?

Вже повідомляли, що температурний фон в Україні ще поки формуватиметься під впливом свіжої повітряної маси, яка надійшла з північного заходу після проходження атмосферних фронтів, тому погода буде комфортною.

Також щонайменше до 19 червня погода на території України залишатиметься нестійкою через проходження атмосферних фронтів по периферії циклону, який наразі розташувався над північною частиною Східної Європи.

Раніше зазначали, що температурні значення нарешті почнуть поступово підвищуватися з середини поточного тижня, попри деякі прояви нестабільних умов. Найбільш тепло буде саме у південно-східних і східних областях.