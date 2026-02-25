Коли потепліє до +13 в Україні, і якою буде погода у другій половині тижня

Наприкінці тижня в Україні на щонайменше кілька градусів підвищаться температурні показники. У деяких областях часткове потепління супроводжуватиметься опадами у вигляді мокрого снігу та дощу.

Попри такі зміни, на дорогах все ще виникатиме ожеледиця, тому водіям та пішоходам варто бути обачними. Про це свідчить прогноз синоптика Ігоря Кібальчича для Meteoprog.

Як зміниться погода наприкінці тижня?

Згідно з прогнозом, ще 25 лютого максимальний показник сягатиме +7 градусів, найтепліше буде на Закарпатті. Вже протягом наступних діб, за даними фахівця, очікується незначне потепління, опади по території країни утримаються.

У четвер, 26 лютого, істотних опадів не буде, проте у ранкові та денні години у у північних, центральних, а також Харківській областях випаде сніг, подекуди він буде мокрим, а місцями – навіть супроводжуватиметься дощем.

Температура повітря вночі становитиме -4…+1 градусів, а вдень прогнозують коливання в межах -1…+5 градусів. На Лівобережжі уночі очікується -5…-10 градусів. У південних та західних регіонах вже буде +6…+11 градусів.

У п'ятницю, 27 лютого, у більшості областей у нічні та ранкові години буде дощ зі снігом, винятками будуть західні регіони. Протягом дня опади відійдуть з території України, але ще на півдні можливий незначний дощ.

У нічний час температура повітря коливатиметься в межах -3…+3 градусів. У денні години вона становитиме в діапазоні +1…+6 градусів. На крайньому заході та в Одеській області показники зростуть до +7…+12 градусів.

У суботу, 28 лютого, істотних опадів на території України не буде, проте у східних регіонах можливий незначний сніг, зокрема, мокрий. Але загалом погода буде спокійною. На вихідних також залишиться ожеледиця.

Незначні морози ще затримаються, температура повітря вночі буде -3…+3 градусів. У денний час передбачають 0…+6 градусів, у західних та Одеській областях стовпчики термометрів покажуть +7…+13 градусів.

У неділю, 1 березня, незначний дощ і мокрий сніг пройдуть у північних та східних областях. Температура повітря вночі буде -1…+5 градусів, а вдень +3…+8 градусів, на крайньому півдні та на Закарпатті місцями +9…+11 градусів.

