Морози відступлять: чи буде ще сильне потепління в Україні

Наприкінці тижня в Україні різко похолодало. Температура повітря значно знизилася, – подекуди аж до -14 градусів. Втім, незабаром може знову потепліти.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на прогноз Укргідрометцентру.

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Потепління в Україні

Синоптики прогнозували на ніч 15 грудня -3 – -8 градусів. Однак, на крайньому Заході, Одещині й Миколаївщині від +1 до -4 градусів. Вдень близько 0 градусів, втім, у південних областях +1 – +6, у Криму до +10 градусів.

Далі, уже 16 – 17 грудня, в Україні очікується підвищення температури повітря.

Вночі до 0 – +6 градусів, вдень до +3 – +9 градусів,

– зазначили в Укргідрометцентрі.

Орієнтовний прогноз погоди на 17 грудня / Скриншот з Укргідрометцентру

До речі, за орієнтовним прогнозом на картах, вночі 18 грудня очікується переважно від +2 до +4 градусів. Вдень максимум +8 градусів (на Одещині).

Втім, уже 19 грудня в більшості областей знову вдарять морози. Найпрохолодніше, ймовірно, буде на Сході. Зокрема, у Харківській і Сумській області очікується до -6 градусів.

Орієнтовний прогноз погоди на 19 грудня / Скриншот з Укргідрометцентру

Де буде сніг найближчими днями