Морози відступлять: чи буде ще сильне потепління в Україні
Наприкінці тижня в Україні різко похолодало. Температура повітря значно знизилася, – подекуди аж до -14 градусів. Втім, незабаром може знову потепліти.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на прогноз Укргідрометцентру.
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Потепління в Україні
Синоптики прогнозували на ніч 15 грудня -3 – -8 градусів. Однак, на крайньому Заході, Одещині й Миколаївщині від +1 до -4 градусів. Вдень близько 0 градусів, втім, у південних областях +1 – +6, у Криму до +10 градусів.
Далі, уже 16 – 17 грудня, в Україні очікується підвищення температури повітря.
Вночі до 0 – +6 градусів, вдень до +3 – +9 градусів,
– зазначили в Укргідрометцентрі.
Орієнтовний прогноз погоди на 17 грудня / Скриншот з Укргідрометцентру
До речі, за орієнтовним прогнозом на картах, вночі 18 грудня очікується переважно від +2 до +4 градусів. Вдень максимум +8 градусів (на Одещині).
Втім, уже 19 грудня в більшості областей знову вдарять морози. Найпрохолодніше, ймовірно, буде на Сході. Зокрема, у Харківській і Сумській області очікується до -6 градусів.
Орієнтовний прогноз погоди на 19 грудня / Скриншот з Укргідрометцентру
Де буде сніг найближчими днями
- За прогнозом Укргідрометцентру, 15 грудня в більшості областей невеликий сніг. На Півдні та Сході мокрий сніг і дощ.
- Також місцями ожеледь, налипання мокрого снігу. На Заході подекуди пориви вітру 15 – 20 метрів на секунду.
- Протягом 16 – 17 грудня очікується мокрий сніг з переходом в дощ. Також пориви західного та південно-західного вітру 17 – 22 метри на секунду.