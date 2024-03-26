Спека в березні: де і коли може пригріти аж до +26

В Україні до кінця березня очікується нестійка погода з опадами та коливаннями атмосферного тиску. Цікаво, ще температура повітря збережеться високою. Ба більше, навіть можливі нові рекорди.

Про це повідомив синоптик Ігор Кібальчич. Експерт сказав, де саме і коли вже в березні може пригріти майже до +30 градусів.

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Температурні рекорди

Кібальчич писав, що через зміну синоптичних процесів над більшою частиною Європи, цього тижня очікується розвиток циклональної діяльності та активізація атмосферних фронтів.

Завдяки великій ділянці низького тиску та переважання вологих південно-західних повітряних потоків, пройдуть дощі. Подекуди опади в Україні будуть інтенсивними. Також в окремих районах можливі грози та поривчастий вітер.

Цікаво, що температурне тло збережеться аномально високим. А на вихідних навіть можливі рекордні показники денної температури в більшості областей.

Так, у суботу 30 березня, опади не передбачаються. Вночі вже 4 – 9 тепла, вдень 15 – 20 градусів. У західних, центральних та південних областях подекуди до +25.

У неділю, 31 березня, утримається погода без істотних опадів. Температура повітря вночі 6 – 11 тепла, вдень 18 – 23 градуси.

У південних та місцями центральних областях, а також у центральних районах Криму 24 – 26 градусів тепла,

– зазначив Кібальчич.