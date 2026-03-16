Весняне тепло вже близько: синоптик розповів, коли в Україні відчутно потеплішає
- До 20 березня в Україні очікується короткочасне похолодання з незначними опадами.
- Після 23 березня можливе підвищення температури і посилення весняного тепла.
Тепло стало дещо стриманим, цього тижня в Україні очікується короткочасне похолодання та незначні опади у деяких регіонах. Але з наступного тижня такі умови можуть змінитися.
Про це повідомив начальник Черкаського обласного центру з гідрометрології Віталій Постригань у Facebook.
Дивіться також Вночі може бути мороз: прогноз погоди на 17 березня
Коли може змінитися погода?
За словами синоптика, найближчими днями температура повітря буда від 5 до 10 градусів тепла вдень та від 2 градусів тепла до 3 градусів морозу у нічні години, зокрема у Черкаській області. Можливе посилення хмарності.
Вже у п'ятницю, 20 березня, згідно з прогнозом фахівця, повернеться північний антициклон, який призведе до зменшення хмарності, денні показники можуть зрости орієнтовно на 1 – 2 градусів, істотних опадів не буде.
Посилаючись на дані міжнародних прогностичних моделей, Віталій Постригань каже, що найближчі вихідні 21 – 22 березня будуть сонячними, сухими та помірно теплими, після чого можливе часткове підвищення температур.
На більш інтенсивну порцію весняного тепла можна розраховувати після 23 березня,
– написав він.
Зауважимо, фахівець також зазначив, що 20 березня розпочнеться астрономічна весна, коли відбудеться весняне рівнодення – момент, коли Сонце перетинає небесний екватор, а тривалість дня і ночі стає майже однаковою.
Що чекати від погоди невдовзі?
Нещодавно повідомляли, що в Україні найближчими днями можливі незначні опади у вигляді дощу, подекуди він буде з мокрим снігом. Температурні показники відчутно знизяться у порівнянні з попередніми днями.
Загалом сонячна та суха погода, яка встановилися в Україні на початку березня, поступово змінюється. Цей тиждень принесе більше хмарності, зниження атмосферного тиску та температури та незначні дощі.
До слова, не раніше синоптики казали, що погода в Україні протягом березня 2026 року здебільшого буде теплою, температура повітря очікується у межах норми, а у частині областей – навіть її перевищуватиме.