Україну накриє справжня літня спека: де потеплішає до +32, а в яких областях буде прохолодніше

Найближчими днями в Україні утримається по-справжньому літня погода. У низці регіонів температура повітря підніматиметься до дещо спекотних значень, а рівень пожежної небезпеки поступово зростатиме.

Про це свідчить тижневий прогноз Українського гідрометеорологічного центру.

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У яких областях зросте температура?

Протягом найближчих днів температура повітря в Україні залишатиметься доволі високою. У нічні години стовпчики термометрів показуватимуть від 13 до 20 градусів тепла, а вдень коливатиметься від 23 до 29 градусів тепла.

Найтепліше буде 23 червня на сході, півдні та місцями в центральних областях, де максимальна температура може підвищуватися до 32 градусів тепла. На сході країни водночас 25 червня очікується дещо комфортніша погода.

Там денні показники становитимуть від 20 до 25 градусів тепла. Також фахівці звертають увагу на поступове зростання рівня пожежної небезпеки. Попри періодичні дощі, загроза поширюватиметься на дедалі більшу кількість регіонів.

Тому просимо відповідально ставитися до збереження наших унікальних екосистем та турбуватися про них,

– закливають фахівці.

Загалом переважатиме північно-західний вітер зі швидкістю від 5 до 12 метрів за секунду. Крім того, 23 червня, в окремих регіонах через проходження атмосферного фронту можливі град та шквали від 15 до 20 метрів за секунду.

Про що повідомляли раніше?

Нещодавно зазначали, що погода в Україні найближчими днями залишатиметься нестійкою через вищезгаданий атмосферний фронт. У низці областей очікуються короткочасні дощі, грози, а подекуди навіть град та шквали.

До речі, водночас Францію та деякі інші країни Європи накрила аномальна спека. Через підвищення температури повітря до +41 градуса у десятках департаментів країни заборонили продавати алкоголь під час заходів.