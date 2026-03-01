Де і коли потепліє до +15, і якою буде погода першого весняного тижня

У перший тиждень березня в України переважатиме спокійна та стійка погода без значних опадів. Температурні показники очікуються вищим за кліматичну норму, особливо у деяких областях.

В окремі дні подекуди можливі нічні приморозки. Про це свідчить прогноз синоптика Ігоря Кібальчича для Meteoprog.

Дивіться також До 13 градусів тепла та туман: якою буде погода 2 березня

Якою буде погода у перший тиждень березня?

У понеділок, 2 березня, вночі та вранці можливий туман, у північних і східних областях передбачають ожеледицю. Температура повітря вночі буде -3...+2 градусів, у північно-східній частині прогнозують -2...-7 градусів.

Протягом дня температура повітря коливатиметься в межах +2…+7 градусів. Найбільш комфортні умови синоптик прогнозує для південної частини та крайнього заходу, у цих регіонах очікується +8…+12 градусів.

У вівторок, 3 березня, у більшості областей, за винятком західних, пройде незначний сніг, зокрема, мокрий. У центральних та південних областях здебільшого буде дощ. На Правобережжі прогнозують туман.

Температура повітря у нічні години становитиме -3…+2 градусів, протягом дня стовпчики термометрів показуватимуть +1…+6 градусів. Водночас у південній та західній частині країни пригріє до +6…+11 градусів.

У середу, 4 березня, істотних опадів також не очікується, проте вдень та ввечері у північних та східних областях можливий незначний мокрий сніг з дощем. У нічні та ранкові години подекуди остерігатиметься туман.

Температура повітря вночі буде -4...+1 градусів, на крайньому північному сході можливе зниження до -3...-8 градусів, протягом дня вона становитиме +1...+6 градусів. На Правобережжі пригріє до +7...+12 градусів.

У четвер, 5 березня, тільки у східних регіонах та у Сумській області пройде незначний сніг, зокрема, мокрий. В усіх інших частинах країни здебільшого буде сухо. Уночі та вранці, згідно з прогнозом, можливий туман.

Температура повітря коливатиметься в межах -4...+1 градусів, протягом дня очікується +2...+7 градусів, у південно-західній частині передбачають +7...+12 градусів. На крайньому північному сході буде близько 0 градусів.

У п'ятницю, 6 березня, у східних областях уночі можливий незначний сніг, зокрема, мокрий. Вночі буде -4...+1 градусів, вдень – +2...+7 градусів, на Закарпатті – +7...+12 градусів, на крайньому північному сході близько 0 градусів.

Що чекати від погоди на вихідних?

У суботу, 7 березня, вночі та вранці можливий туман. Температура повітря вночі буде -1...-6 градусів, удень стовпчики термометрів показуватимуть +2...+7 градусів, на крайньому заході пригріє до +8...+13 градусів.

У неділю, 8 березня, також не буде опадів, але у нічні та ранкові години можливий туман. Температура повітря вночі становитиме 0...-5 градусів, удень прогнозують +5...+10 градусів, на крайньому заході буде +11...+15 градусів.

До речі, детальний прогноз погоди твого міста тепер у новому сервісі 24 Каналу. Дані оновлюються щодня.

Яку погоду принесе весна?