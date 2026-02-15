Чи повернеться тепло найближчими днями, і коли послабшають морози

З 16 лютого синоптики передбачають зниження температурних показників до -18 градусів. Але таке похолодання, як прийде наступного тижня, буде тимчасовим, і надовго не застримається на території України.

Про це розповіла представниця Українського гідрометеорологічного центру Наталія Птуха в інтерв'ю для OBOZ.UA.

Коли потеплішає в Україні?

Представниця Укргідрометцентру повідомила, що з 16 по 17 лютого температура повітря в Україні знизиться, і подекуди може коливатися в межах від 12 до 18 градусів морозу. Але подібне похолодання буде в нас не довго.

За її словами, хоч понеділок і вівторок можуть бути найпрохолоднішими у цей період, але вже з середи, 18 лютого, як свідчить попередня тенденція, температура повітря дещо підвищиться, внаслідок чого стане тепліше.

Скоріше за все, коливання будуть подібні до попередніх, може знову дійти навіть до нуля чи до плюсів, але будемо це уточнювати з наближенням тих дат,

– уточнила Наталія Птуха.

Якою буде погода в лютому?