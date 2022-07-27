Потім будуть це вивозити, – Подоляк про тисячі могил російських солдатів у Криму

В Криму планують поховати тисячі російських загарбників. Коли Україна звільнить півострів, то росія обов'язково забере усіх "200-х" окупантів до себе додому.

Про це 24 каналу розповів радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк. Так він відреагував на вимогу гауляйтера Криму сєргея аксьонова вирити 30 тисяч могил та забезпечити 100 тисяч ліжкомісць в лікарнях для окупантів.

До теми Подоляк переконаний, що конкуренція за ринки збуту з Україною – одна з причин війни

Подоляк наголошує, що аксьонов – це самозванець та кримінальний правопорушник, який має відповідати за узурпацію влади перед українським судом. Навіть, якщо після його "розпорядження" і поховають тисячі окупантів в Криму, то потім росія буде змушена забрати їх всіх до себе додому.

Це знову ж таки фантастично звучить. Вони будуть робити 30 тисяч могил. Потім, правда, їм доведеться вивозити все це. Нам ці люди не потрібні на нашій землі. Вони для нас – ніхто, – наголошує Подоляк.

Прихована мобілізація триває в росії ще з 1 квітня

росії постійно не вистачає "гарматного м'яса" для війни проти України. Тому вони намагаються активно набирати людей: зазвичай шукають кандидатів в депресивних містах, де в людей немає роботи, і вони готові за гроші їхати вмирати в Україну. Така ж сама ситуація у приватних військових компаній. Вони дійшли до того, що набирають навіть "зеків".

Подоляк згадує, як росія грозила захопити все за 3 дні. І очікували на втрати в межах 400 військових, а потім і 4 тисяч. А тепер окупанти готують ліжкомісця в лікарнях та могили на сотні тисяч людей.

Ось така країна. І вони сотні тисяч людей готові поховати. Але заради чого? А ці зомбі-сім’ї, які не ставлять питань і купляють "Ладу"... Ви розумієте, який емоційний рівень в росії? Ці батьки купують машину і не навіть не ставлять питання – а за що саме дитя загинуло в Україні? – говорить Подоляк.

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Додамо, Михайло Подоляк наголосив, що Збройні Сили продовжують поступово звільняти Херсонщину від російських загарбників. Зараз ніяких перемовин з росією про припинення вогню не буде.