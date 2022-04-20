Потоплений крейсер "Москва" йшов до Одеси висаджувати морпіхів, – мати матроса

Бійці ЗСУ успішно поцілили ракетами "Нептун" у флагман Чорноморського флоту ВМФ Росії – крейсер "Москва". Мати вцілілого російського матроса розповіла, що корабель йшов до Одеси, аби висадити морпіхів.

За попередніми даними, на судні були приблизно 500 людей. Жінка зазначила, що загинули усі, хто був на палубі – близько 50 російських військових.

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"Москва" рухався до Одеси

Мати врятованого російського матроса-строковика не може зрозуміти, як ракети могли влучити в крейсер у "мирний час". Вона переконувала, що судно не мало бойового виходу.

Операції ніякої не планувалося, вони йшли у бік Одеси для висадки морських піхотинців. Для висадки в Одесі,

– зазначила жінка.

Окрім цього, матір моряка не вважає рух російського крейсера в бік українського міста бойовою операцією.

"Ну, я не знаю, може, я неправильно це розумію, але мали "висадитись", – додала жінка.

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