Суперечка на мільйон: ексміністр праці Польщі побився об заклад з Миловановим

Ексміністр праці Польщі Пьотр Кульпа кинув "виклик" раднику керівника Офісу Президента Тимофію Милованову. Якщо український політик переможе у суперечці, то до українського бюджету надійде 1 мільйон гривень.

Суперечка виникла 27 липня під час форуму "Україна 30". Дискусія політиків була доволі різкою.

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Кульпа намагався довести, що президент або прем'єр-міністр України не мають повноважень, щоб знімати конституційних міністрів з їхніх посад. У відповідь на це Милованов заявив, що польський політик просто не знає, як працює конституція України.

Згодом ексміністр праці Польщі записав відео, щоб уникнути маніпуляцій і показати вирізку запису з форуму, де вони сперечалися з Миловановим. Кульпа додав, що тоді у нього не було можливості відповісти раднику керівника ОП.

Я пропоную, якщо пан Милованов знайде в тексті Конституції України повноваження для президента або для прем'єр-міністра знімати конституційних міністрів з їхніх посад, ми разом з друзями з інституту майбутнього складемося і виплатимо мільйон гривень прямо в український бюджет,

– заявив Кульпа.

Натомість, якщо Милованов не знайде це в тексті Конституції України, Кульпа запропонував йому повернути в бюджет гроші, зароблені на консультаціях і аналізах у 2021 році.

Що відомо про Пьотра Кульпу? Це директор програми "Школа міністрів" у Київській школі державного управління імені Сергія Ніжного, аудитор, юридичний радник департаменту стратегії Вищого органу аудиту Польщі, колишній міністр праці, заступник міністра економіки Польщі.

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