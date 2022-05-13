Потреба в авто на фронті така, що не налазить на голову, – Притула

Потреби фронту з кожнем днем лише ростуть. Варто розуміти, що деякі речі, наприклад, автівки, які волонтери закуповують українським військовим, можуть бути "одноразовими".

Тож машин для українських оборонців потрібно багато. Про це 24 каналу розповів волонтер Сергій Притула.

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По всій Україні сотні людей йому допомагають "закривати" потреби армії. Як він зазначив, у них є величезний мілітарний склад з допомогою ЗСУ на Подолі, у Києві. Там працює приблизно 300 людей.

Також є гуманітарне крило на Васильківській у столиці, там допомагають понад 70 людей. У львівському хабі – понад 30 людей. Також у Перемишлі працювала частина людей, а також є невеликі групи людей, які займаються закупівлями у Європі.

Зокрема, окрім іншого, вони переганяють машини. Насправді, потреба у них – величезна.

Потреба в автомобілях така, що не налазить на голову. Тобто транспорту в українській армії бракувало, бракує і, на жаль, буде бракувати,

– сказав Притула.

Він також зауважив, що не має права озвучувати конкретні цифри. Однак транспортний напрямок в нашій армії – це ахіллесова п'ята.

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Волонтерська діяльність Притули

Сергій Притула займається волонтерською допомогою українській армії з 2014 року.

Зараз Фонд Притули закуповує екіпірування, обладнання, медичні засоби і транспорт для військових. Ще один напрямок роботи – гуманітарна допомога.

Українська IT-спільнота за добу зібрала кошти на літак для ЗСУ

Community Lead найбільшої української ІТ-спільноти DOU Марія Дубініна розповіла, що перед початком повномасштабного вторгнення вони вже активно збирали кошти на Patreon волонтерського фонду "Повернись живим".

Змогли зібрати близько 200 тисяч доларів на місяць. Однак Patreon відмовився переказувати ці кошти фонду, а всі донейти повернулись на картки.

Однак згодом самі відкрили збір й лише за добу вдалося зібрати 30 мільйонів гривень на літак для ЗСУ. Це завдяки IT-спільноті та усім небайдужим громадянам, які завдяки розголосу теж долучились.

Як вдалось зібрати 30 мільйонів гривень на літак для ЗСУ: дивіться відео