Боєць 5 ОШБр назвав неочікувані речі, які потрібні військовим на фронті

Українське суспільство суттєво намагається підтримувати своє військо. В цьому процесі важливою є комунікація, аби люди та волонтери розуміли, які саме потреби у військових. Допомога має бути адресною.

Про це в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу зазначив військовослужбовець 2 штурмового батальйону 5 ОШБр Станіслав Старостенко "Юрист". Він розповів, що у певну мить, коли збори на потреби ЗСУ почали гальмувати, а ціни рости й власним коштом покривати потреби вже не вдавалось, він вийшов у публічний простір та почав детально інформувати громадськість про важливість певних речей на фронті.

Потреби ЗСУ: важливе криється у дрібницях

Зі слів військовослужбовця, зазвичай люди хочуть допомогти армії, але їм треба пояснювати як саме. Наприклад, потрібні маскувальні сітки, але для пілотів вони мають бути конкретних розмірів, специфічні. Ними вони маскують антени на деревах, великі розміри (6 на 8), які є затребувані танкістами для захисту габаритної техніки – їм не потрібні.

Я кажу волонтеру, щоб дав нам сітку розміром 1 на 6 метрів, а він відповідає: "Та що ви самі порізати не можете?". Звісно, я не можу її там різати, бо мене на позиції хочуть вбити (ворожі дрони – 24 Канал), там дзижчить в небі постійно. І от люди не знали, що нам потрібні саме такого розміру сітки, а інші не хочуть перелаштовувати звичний процес і робити іншого розміру,

– поділився Старостенко.

Військовослужбовець зауважив, що популярність, яку він сьогодні має в соцмережах, дала йому змогу налагодити якіснішу комунікацію з людьми. З його слів, є змога напряму звертатись до українців, пояснювати деталі того, чим та як живе військо.

"От потрібна була "пупирка" (пухирчаста плівка – 24 Канал), в яку ми замотуємо те, що маємо скидати з "Вампірів" з висоти 30 метрів. А якщо не замотати, то все те розіб'ється. Держава має забезпечувати армію чимось масштабним: БК, одягом, продовольством тощо. Тому такі речі, як "пупирка", ізоляційна стрічка, напевно, не є проблемою цілої держави. Наш підрозділ використовує тисячі мотків ізострічки щомісяця", – озвучив Старостенко.

З його слів, саме на ізоляційній стрічці та скотчі тримається армія, але додав, що такі речі потрібні специфічним підрозділам, зокрема безпілотним, бо треба заклеювати датчики на дронах. Він уточнив, що важливо, аби була саме синя ізоляційна стрічка, а не чорна. Все це деталі, які, як наголосив військовий, треба доносити людям, які хочуть допомагати ЗСУ.

От, наприклад, мотузка для білизни. Чи потрібна вона армії? Так! Ми на них підвішуємо мішок, в який складаємо те, що передаємо на передову дроном. Чим довша вона буде, тем меншою є ймовірність, що він впаде зі значної висоти й розіб'ється. Буває, приходиш на пункт дислокації в певному селі, а її там нема змоги купити, хоча гроші є. Проблема це? Так. Чи треба цим займатися Генштабу? Ні,

– переконаний Старостенко.

Він впевнений, що це локальна проблема, яку армія та суспільство здатні вирішити самостійно. Військовий підкреслив, що забезпечення його підрозділу засобами ураження з боку держави сьогодні на належному рівні, а от відчувається потреба саме в дрібних речах по типу мотузок та ізострічки. Каже, що коли українці підтримують такими засобами, то це підвищує моральний дух бійців, бо приходить усвідомлення, що вони не одні, що за ними цілий народ, який чує та намагається допомогти хто чим може.

