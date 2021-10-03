"Потребуємо безпечної країни": біля кордонів України зведуть оборонну інфраструктуру

Землі усіх форм власності, які впритул прилягають до державного кордону, повинні повністю відійти у власність держави й матимуть оборонне значення. Таке рішення ухвалила Рада національної безпеки й оборони в кінці липня, а президент Володимир Зеленський підписав у серпні 2021 року.

Мовиться про ділянки від міждержавної лінії вглиб України на 30 – 50 метрів. Якщо особливих проблем із державними та комунальними землями не повинно бути, то селяни таким рішенням не задоволені.

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Селяни не хочуть віддавати землю

Більшість із них – власники паїв і шкодують втрачати територію. Наприклад, Галина Катеринюк має 1 гектар і 17 соток землі ще з 1997 року. Поле розташоване за кілька кілометрів від її хати, тож його вона не обробляє, але дозволяє іншим заготовляти сіно.

Тут моє багатство. Оцінка землі – це не те, що я таку ціну встановлюю. Нам (потрібно це зробити – 24 канал) згідно з нормами. Вважаю за доцільне зробити зібрання селян і розв'язати це питання. Галина Катеринюк Власниця земельних паїв

За словами начальника інженерної служби Волинського 6 прикордонного загону Павла Гаврилюка, профільну оцінку землі проводять лише після геодезичної зйомки та розробки проєкту землеустрою. Так визначають, яка частина площі від паю потрапить у прикордонну смугу.

Хвилює селян й процес переоформлення документів та фінансові витрати. Власник земельного паю на пів гектара в прикордонні Микола Горнік зазначив, що доведеться переробляти сертифікати, які коштують недешево.

Плюс 20 соток, які заберуть, десь повинні в іншому місці дати, теж треба документи робити на ці землі. А який чоловік це робитиме за свої гроші? У нас є земля за законом, земля наша. Микола Горнік Власник земельних паїв

На кордоні встановлять оборонну інфраструктуру

Офіційні збори чиновники не влаштовували. Відтак, аби не було збурення серед людей, з ними спілкуються прикордонники. Вони пояснюють українцям, що ці площі державі відійдуть назавжди, оскільки на відведених ділянках мають встановити оборонну інфраструктуру:

прикордонні знаки для позначення лінії державного кордону;

протитанковий або протитранспортний рів;

контрольно-слідову смугу;

рокадну дорогу для руху прикордонних нарядів;

загороджувальний паркан;

інші інженерно-технічні споруди.

Посадовці очікують на механізм дій

У селищній раді Ратнева чекають, коли держава розробить механізм дій у цій ситуації. Голова селища Віталій Бірук зазначив, що потрібно забезпечити справедливу компенсацію за частини земельних ділянок власникам паїв.

Усі ми потребуємо безпечної країни, безпечних умов і повинна кожна сторона докласти максимум зусиль. Віталій Бірук Ратнівський селищний голова

Водночас прикордонники вже просять селян не готувати спірні ділянки до наступного городнього сезону. Адже будівництво інженерних споруд триває, а навесні 2022 року мають розпочатися інтенсивні роботи.

Посилена охорона кордону особливо важлива в час війни, а надто зараз – ділянки з Білоруссю, яка може утворити спільну військову базу з Росією. Враховуючи міцні контакти самопроголошеного президента Олександра Лукашенка і глави Кремля Володимира Путіна, загроза нового вторгнення не зникає.