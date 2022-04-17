Потрібна "розгубленість поліцейського", – Раєвський сказав, чи можливий бунт у Росії

Існує думка, що у Росії бунт можливий лише в одному випадку – якщо у них буде "порожній холодильник". Хоча може буде й багато інших чинників.

Тому що будь-яка революція – це той сакральний момент, коли влада випускає "нитки з рук". Про це в ефірі 24 каналу сказав редактор видання "Бабель" Мітя Раєвський.

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Тобто, самі росіяни повинні побачити, що на мітингу поліцейські не вживають ніяких заходів.

Базова умова будь-якої революції – це "розгубленість поліцейського". Це другий аспект після "порожнього холодильника",

– вважає Раєвський.

Що має сприяти бунту в Росії

Насамперед має знизитись фінансування силових відомств, яких Путін та Лукашенко дуже добре "годують".

"Якщо громадянин має зрозуміти, що бездіяльність не приносить йому прибутку, то поліцейський має зрозуміти, що його злочинну діяльність теж не факт, що принесе профіт", – вважає редактор видання.