Потрібні психолог та психіатр, – лікар Саакашвілі про стан політика

Особистий лікар Міхеіла Саакашвілі повідомив, що перший день відновлення після голодування політика минув нормально. У госпіталі колишній президент почувається краще, аніж у тюремній в'язниці.

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Наразі загрози для життя Саакашвілі немає, однак повністю небезпека ще не минула. Про це Ніколоз Кіпшідзе заявив журналістам після відвідин політика у військовому госпіталі в Горі.

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Треба спостерігати, що буде далі. Лікування продовжується. У нього загальна слабкість, головний біль, тиск скаче. Я вважаю, що слід залучити психолога та психіатра,

– розповів медик.

Він додав, що невдовзі Саакашвілі огляне невролог. Кіпшідзе припустив, що для оцінення стану здоров'я політика доведеться залучити іноземних спеціалістів.

"У таких хворих є посттравматичний синдром, який потребує певного дуже складного лікування та реабілітації", – зазначив лікар.

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