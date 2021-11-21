Потрібні психолог та психіатр, – лікар Саакашвілі про стан політика
Джерело:Інтерфакс-Україна
Особистий лікар Міхеіла Саакашвілі повідомив, що перший день відновлення після голодування політика минув нормально. У госпіталі колишній президент почувається краще, аніж у тюремній в'язниці.
Лікар розповів про стан Саакашвілі після голодування
Наразі загрози для життя Саакашвілі немає, однак повністю небезпека ще не минула. Про це Ніколоз Кіпшідзе заявив журналістам після відвідин політика у військовому госпіталі в Горі.
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Треба спостерігати, що буде далі. Лікування продовжується. У нього загальна слабкість, головний біль, тиск скаче. Я вважаю, що слід залучити психолога та психіатра,
– розповів медик.
Він додав, що невдовзі Саакашвілі огляне невролог. Кіпшідзе припустив, що для оцінення стану здоров'я політика доведеться залучити іноземних спеціалістів.
"У таких хворих є посттравматичний синдром, який потребує певного дуже складного лікування та реабілітації", – зазначив лікар.
Політик припинив голодування: що відомо
- Саакашвілі, який почав голодування ще 1 жовтня, казав, що почне приймати їжу лише у тому разі, якщо його переведуть з в'язниці у лікарню.
- Після того, як стан ув'язненого вкрай погіршився, влада Грузії таки дозволила перевести його спеціально обладнану кімнату військового госпіталю.
- Зауважимо, перед тим Європейський суд з прав людини вимагав надати політику необхідну медичну допомогу.
- 20 листопада колишній грузинський президент почав харчуватися за спеціальною схемою.