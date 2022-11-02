Чим саме можна збивати іранські ракети та дрони і що для цього потрібно: відповідь фахівця

Незабаром Іран може передати Росії чергову партію дронів, а також – балістичні ракети. Україні потрібна належна зброя, яка дозволить захиститися від атак.

Деякі засоби є на озброєнні, але їх може бути недостатньо. Про це 24 каналу сказав військовий експерт Олександр Мусієнко.

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Чим можна збивати іранські ракети

Мусієнко зауважив, що Україна може збивати іранські ракети комплексами, якими вже знищувала балістичні ракети "Іскандер". Передовсім це ракетні комплекси С-300 та БУК, які ми маємо на озброєнні. Крім того, їх можна збивати системами IRIS-T та NASAMS, а також SAMP-T – їх Україні має передати Франція.

З усіх цих комплексів їх можна збивати, питання лише у швидкості їхнього надання та необхідній кількості. Ми потребуємо оперативного надання таких систем, адже наших може бути неодостатньо, аби ефективно протидіяти атакам,

– наголосив Мусієнко.

Він додав, що робота в цьому напрямку йде достатньо активно. Від 10 жовтня було зроблено багато кроків з боку українського керівництва та дипломатії, щоб пожвавити цей процес.

"Важливо, що політичні рішення ухвалені. Зараз це на стадії безпосереднього виконання – тобто поставок цих засобів. Навчання на NASAMS українські підрозділи завершили. Звичайно, постачання потрібно пришвидшити", – відзначив Мусієнка.

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