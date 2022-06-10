Потрібно 77 мільйонів євро, – Садовий розповів про цілі реабілітаційного центру

Протягом наступних двох років у Львові планують збудувати унікальний реабілітаційний центр. Для першого етапу необхідно приблизно 77 мільйонів євро.

Це дасть можливість надавати реабілітацію близько 50 тисячам пацієнтів. Про це 24 каналу ексклюзивно розповів міський голова Львова Андірй Садовий.

До теми Зробили перший крок, – Садовий ексклюзивно про створення реабілітаційного центру у Львові

Він зазначив, що мовиться про реабілітацію різного змісту: психологічну; соціальну; фізичну тощо. Крім того, протезування. Втім, це не всі цілі проєкту.

Мовиться про вибудовування цілої "екосистеми",

– підкреслив мер Львова.

"З одного боку можна зробити протез, але що далі? Де людина має працювати, мешкати, займатися спортом? Це велика робота, яку треба виконувати", – відзначив він.

Тому, як пояснив Андрій Садовий, цілями проєкту стане також допомога пацієнтам після протезування. Зокрема, їм допомагатимуть у працевлаштуванні, будуватимуть оснащені спортивні майданчики, знаходитимуть зручне житло.

За словами мійського голови, раніше в Україні вже існували приватні реабілітаційні центри. Втім, раніше не були потрібні центри таких масштабі, що зараз.

Садовий розповів деталі про реабілітаційний центр у Львові: дивіться відео

Скільки "коштує" унікальний проєкт

10 червня 2022 року у Львові презентували проєкт Національного реабілітаційного центру "Незламні". На думку Андрія Садовго, це вже перший крок у реалізації поставлених цілей.

Мер також пояснив, що на форумі 10 червня представили "філософію" реабілітаційного центру. У місті вже отримали запевнення від багатьох компаній на орієнтовну суму 2 мільйони євро.

Як наголосив мер Львова, уже зараз зголошується багато компаній, які переказують гроші на будівництво центру. Уже вдалось назбирати більше ніж 20 мільйонів гривень. Втім, лише для першого етапу будівництва необхідно зібрати 77 мільйонів євро.

Українці по цілому світу підтримуватимуть проєкт. Ми матимемо тисячі наших українців, яким треба буде дати шанс жити повноцінним життям. Поставили перед собою таку мету й реалізовуємо,

– резюмував мер.

Наразі вже кошти жертвують низка будівельних компаній, які працюють у Львові, а також іноземні фірми, зокрема з IT-сфери.

Що відомо про новий проєкт: коротко