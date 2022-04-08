Потрібно більше санкцій і зброї: лідери ЄС відреагували на удар по Краматорську

Європейські лідери відреагували на удари по Краматорську – потрібні жорсткіші санкції проти країни-агресорки.

Голова Європейської Ради Шарль Мішель наголосив, що окрім санкцій проти Росії потрібно надати зброю Україні.

Увага Внаслідок обстрілу Краматорська вже відомо про 39 загиблих, серед яких 4 дітей

Жахливо спостерігати, як Росія завдає удару по одній з головних станцій, які використовуються цивільними, які евакуюють регіон, де Росія посилює атаку. Потрібні дії: більше санкцій проти Росії і більше зброї,

– написав Шарль Мішель.

Додавши, що ЄС "щойно затвердив 5 пакет санкцій проти Росії".

Також засудив обстріл у Краматорську Верховний представник Європейського Союзу з питань закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель.

Рішуче засуджую сьогоднішній ранковий невибірковий напад Росії на залізничний вокзал у Краматорську, в результаті якого загинули десятки людей і залишилося багато поранених. Це ще одна спроба закрити шляхи втечі для тих, хто тікає від цієї невиправданої війни та завдає людських страждань,

– наголосив політик.

До слова, Європейський Союз 8 квітня ухвалив наступний 5 пакет санкцій проти Росії. Він передбачає закриття портів та ембарго на вугілля.

Втім, Росія продовжує звірства в Україні, а тому світ повинен готувати ще жорсткіші обмеження проти агресорки та надати нарешті зброю українським захисникам.

"За детей": показали ракети, які вдарили по вокзалу Краматорська, з цинічними надписами – дивитись відео