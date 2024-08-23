Вступ під час мобілізації: чи треба звертатися до ТЦК, якщо абітурієнт переїжджає в інше місто

В Україні продовжується загальна мобілізація, а також діє воєнний стан. Як в мирні часи, так і зараз, чоловіки призовного віку повинні дотримуватись правил військового обліку. Це стосується також і вступників.

Важливим для розуміння є питання, чи потрібно звертатися до районного ТЦК, якщо абітурієнт переїздить до іншого міста. Про це розповів начальник відділу військового обліку, бронювання та впровадження єдиного держреєстру військовозобов'язаних сектору мобілізаційно оборонної роботи Харківського обласного центру комплектування та соціальної підтримки Любомир Хомицький в коментарі Суспільному.

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Чи потрібно звертатися до районного ТЦК, якщо абітурієнт переїздить до іншого міста

"Такої вимоги у нас немає. Так, є правила військового обліку, які вимагають перебувати на військовому обліку там, де зареєстровано, задекларовано місце проживання в територіальних центрах. Тобто, якщо людина буде декларувати своє місце перебування, наприклад, як внутрішньо переміщення особа на іншій території, то тоді так, виникає обов'язок звернутись до районного ТЦК за місцем реєстрації і стати на військовий облік", – зазначив він.

За словами Хомицького, інші питання пов'язані з влаштуванням на роботу, навчанням, передбачають виключно ведення військового обліку безпосередньо керівниками відповідних навчальних закладів, підприємств, установ, організацій.