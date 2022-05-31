Потрощені будинки і зім'ятий паркан: фото наслідків чергового обстрілу Комишувахи

Російські загарбники безрозбірно стріляють по населених пунктах України. 31 травня ворожі снаряди влучили у житловий квартал Комишувахи, що на Запоріжжі.

"Русскій мір" в черговий раз продемонстрував свою сутність. Снаряди окупантів пошкодили кілька житлових будинків: там і зруйновані балкони, і покрівля. Відомо також про знищений паркан в одній з приватних будівель.

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Представники Сил оборони Запорізького краю не уточнили, чи були постраждалі внаслідок ворожих обстрілів.

Наслідки чергового російсько-ординського обстрілу селища міського типу Комишуваха. "Русскій мір" – зло, а зло повинно бути поборене. Саме це й роблять наші воїни щоденно, – наголосили в Силах оборони Запорізького краю.

Російські окупанти обстріляли Комишуваху

Наслідки обстрілів / Фото Сили оборони Запорізького краю

Росіяни перекидають старезну техніку на Запорізьку область

Як повідомив 24 каналу військовий експерт групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко, російські окупанти дійсно нагромаджують техніку на Запоріжжі. Відомо, що вони перекинули до тимчасово окупованого Мелітополя низку важкої техніки.

Насамперед туди завезли гаубиці Д-20, які виробляли ще в 1953 році. Місцеві жителі також зауважили старенькі танки Т-62, які були зняті з консервації. Ймовірно, окупанти ще й забрали зі збереження низку Т-72. Пан Коваленко наголошує, що уся ця техніка часто не надто великої якості.

Утім, не варто недооцінювати противника. Техніка, хоч і стара, але вона є. Судячи з усього, росіяни хочуть провести певний наступ на Запоріжжі. Експерт впевнений, що це буде атака на кількох напрямках. Масованого наступу не буде. Та й ЗСУ готові давати серйозну відсіч загарбникам: на Запоріжжі вже багато фортифікаційних споруд та інших "сюрпризів" для росіян.

Попри те, що ці зразки озброєння відверто застарілі, окупанти проводять її перекидання на запорізький напрям. Якщо російські загарбники зважаться йти у наступ на Запоріжжі, то він не буде масовим, а лише за окремим напрямками, – додає Коваленко.

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На танк Т-62 навіть шкода використовувати Javelin. Адже башту можна знищити від звичайного і класичного РПГ-7. Один постріл – і кінець.