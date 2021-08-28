Поцілив у голову й плече, – на Луганщині ворожий снайпер поранив українського захисника

На фронті окупанти не припиняють провокації. В районі села Причепилівка Луганської області ворожий снайпер поцілив в українського бійця.

Військовослужбовець Збройних сил України Владислав пригадав, що почув постріли близько 21:30. Це була коротка кулеметна черга, яка складалася з 3 – 4 пострілів.

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Українського бійця поранив ворожий снайпер

"Потрапив нашому бійцю в голову і плече. Тобто наскрізне поранення було", – розповів він.

Військовий переконаний, що вистрілив саме російський військовий. Мовляв, так не можуть працювати місцеві ополченці.

Це був дійсно снайпер, бо це одна куля була. Залетіла туди не черга, а лише одна куля. Її знайшли

– відзначив військовослужбовець ЗСУ Гареїд.

Поки армійці намагалися зупинити кровотечу, з сусідньої позиції на допомогу біг військовий медик. Олег понад 30 років працював фельдшером швидкої допомоги. Проте у 2018 році вирішив, що на передовій його навички значно потрібніші.

Окупанти перешкоджали евакуації пораненого

Медик чітко знав, що відлік іде на хвилини відтак потрібно було якомога швидше зупинити кровотечу і евакуювати пораненого до шпиталю. Проте окупанти перешкоджали як могли.

"Він (ворог – 24 канал) зрозумів, що потрапив, що будуть надавати першу медичну допомогу і продовжував обстрілювати. Було таке, що мінометом навіть пару разів прилетіло" – зауважив Гареїд.

Поки за життя армійця борються медики харківського шпиталю, на фронті не припиняються провокації. Загалом у ніч проти 28 серпня під ворожим вогнем опинилися захисники:

Новомихайлівки;

Південного;

Новолуганського;

Новоолександрівки;

Катеринівки;

Зайцевого.

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