Поцілив у голову й плече, – на Луганщині ворожий снайпер поранив українського захисника
Джерело:24 канал
На фронті окупанти не припиняють провокації. В районі села Причепилівка Луганської області ворожий снайпер поцілив в українського бійця.
Військовослужбовець Збройних сил України Владислав пригадав, що почув постріли близько 21:30. Це була коротка кулеметна черга, яка складалася з 3 – 4 пострілів.
Важливо Внаслідок обстрілу біля Авдіївки постраждали 8 військових
Українського бійця поранив ворожий снайпер
"Потрапив нашому бійцю в голову і плече. Тобто наскрізне поранення було", – розповів він.
Військовий переконаний, що вистрілив саме російський військовий. Мовляв, так не можуть працювати місцеві ополченці.
Це був дійсно снайпер, бо це одна куля була. Залетіла туди не черга, а лише одна куля. Її знайшли
– відзначив військовослужбовець ЗСУ Гареїд.
Поки армійці намагалися зупинити кровотечу, з сусідньої позиції на допомогу біг військовий медик. Олег понад 30 років працював фельдшером швидкої допомоги. Проте у 2018 році вирішив, що на передовій його навички значно потрібніші.
Окупанти перешкоджали евакуації пораненого
Медик чітко знав, що відлік іде на хвилини відтак потрібно було якомога швидше зупинити кровотечу і евакуювати пораненого до шпиталю. Проте окупанти перешкоджали як могли.
"Він (ворог – 24 канал) зрозумів, що потрапив, що будуть надавати першу медичну допомогу і продовжував обстрілювати. Було таке, що мінометом навіть пару разів прилетіло" – зауважив Гареїд.
Поки за життя армійця борються медики харківського шпиталю, на фронті не припиняються провокації. Загалом у ніч проти 28 серпня під ворожим вогнем опинилися захисники:
- Новомихайлівки;
- Південного;
- Новолуганського;
- Новоолександрівки;
- Катеринівки;
- Зайцевого.
Зверніть увагу Бойовики дистанційно мінували позиції ЗСУ біля Новолуганського