"Поцілувався" зі стовпом: у Чугуєві спіймали першого мародера
1 березня 2022 , 01:14Читать новость на русском
Джерело:Руслан Овчаренко
У Чугуєві, що на Харківщині, оперативно спіймали першого в місті мародера. Чоловіка добряче провчили.
Про це повідомив депутат Чугуївської міської ради Руслан Овчаренко. Зловмисника швидко затримала поліція.
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Знайомтеся. Перший офіційно спійманий чугуївський мародер. Дякую поліції, яка чергує в посиленому режимі й спрацювала оперативно, – написав пан Овчаренко.
Мародера прив'язали скотчем до стовпа та кілька разів сфотографували.
Перший чугуївський мародер / Фото фейсбук Руслан Овчаренко
Мародера покарали / Фото фейсбук Руслан Овчаренко
Овчаренко запевняє, що усіх негідників будуть жорстко карати.
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