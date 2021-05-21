Ізраїльська система або контрактна армія, – Потураєв назвав моделі військової служби в Україні

Для України є 2 можливі моделі щодо служби в армії. В державі повинна бути або система контрактної армії і територіальної оборони, де обов'язково потрібно пройти вишкіл.
Або ж ізраїльська система: щоб у збройних силах служили всі, без винятку. Таку думку в ефірі програми "6/9" висловив депутат від фракції "Слуга народу" Микита Потураєв.
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За його словами, в армії оборони Ізраїлю служать всі громадяни, навіть ті, які мають проблеми зі здоров'ям. Адже це борг народу та його честь.
Я переконаний, що можна (повторити ізраїльську модель – 24 канал). Я переконаний, що воно так і буде,
– наголосив Потураєв.
Він зауважив, що ситуація в Україні була дуже схожою на ізраїльську. Але потім почалась війна і часи, коли історію почали забувати. Тільки зараз її повернули та відрефлексували.
На шляху до збереження України – 2 моделі
Тобто, як відзначив депутат, якщо українці хочуть зберегти свою державу, то на шляху до цього є 2 варіанти:
- або використати ізраїльську модель, коли служать абсолютно всі;
- або контрактна армія і територіальна оборона, в якій необхідно пройти вишкіл. І якщо ворог прийде, то ці частини територіальної оборони швидко мобілізуються.
"Першим кроком має стати ухвалення закону про тероборону. Думаю, ми ухвалимо його до кінця 2021 року", – вважає Потураєв.
Ухвалення закону про тероборону: що відомо
- Законопроєкт про тероборону України зареєстрували у парламенті 16 грудня 2020 року.
- З 21 грудня того ж року законопроєкт перебуває на розгляді в Комітеті Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки.
- Відповідний проєкт закону передбачає створення надійної системи оборони України.
- Нардеп від "Слуги народу" Федір Веніславський заявив, що ВР може ухвалити законопроєкт в першому читанні до кінця п'ятої сесії, яка триватиме до липня 2021 року.
Повний випуск програми "6/9": дивіться відео